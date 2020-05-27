В Москве разрешат прогулки по графику и откроют все магазины
Мэр российской столицы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о подготовке мер по облегчению ограничительных мер, принятых в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
В частности, в мегаполисе в тестовом режиме планируют разрешить прогулки. Для этого будет составлен специальный график для конкретных домов. С 1 июня предполагается возобновить работу в сфере услуг, которые не требуют длительного контакта. Например, будут открыты ремонтные мастерские и химчистких.
Кроме того, по словам Собянина, с приходом лета в городе могут быть вновь открыты все непродовольственные магазины. Как уточнил градоначальник, сейчас в столице уже функционируют свыше 700 основных промышленных предприятий и более 1 тысячи строек.
Мэр также заверил, что Москва готова провести парад Победы, назначенный президентом на 24 июня. Среди прочего Собянин рассказал, что столичные власти хотят постепенно возобновить в полном объеме оказание плановой помощи в больницах.
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