В Москве разрешат прогулки по графику и откроют все магазины

Мэр российской столицы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о подготовке мер по облегчению ограничительных мер, принятых в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

В частности, в мегаполисе ​в тестовом режиме планируют разрешить прогулки. Для этого будет составлен специальный график для конкретных домов. С 1 июня предполагается возобновить работу в сфере услуг, которые не требуют длительного контакта. Например, будут открыты ремонтные мастерские и химчистких.

Кроме того, по словам Собянина, с приходом лета в городе могут быть вновь открыты все непродовольственные магазины. Как уточнил градоначальник, сейчас в столице уже функционируют свыше 700 основных промышленных предприятий и более 1 тысячи строек.

Мэр также заверил, что Москва готова провести парад Победы, назначенный президентом на 24 июня. Среди прочего Собянин рассказал, что столичные власти хотят постепенно возобновить в полном объеме оказание плановой помощи в больницах.

