В Москве разработали программы допобразования вопросам антитеррористической защищённости объектов
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы объявил, что в столице были разработаны программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам антитеррористической защищенности объектов, сообщает пресс-служба московского правительства.
Отмечается, что программы для руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объектов, были разработаны совместно с аппаратом антитеррористической комиссии Москвы в объёме 72 часов и 24 часов.
Специализированное обучение будет проводиться на базе ГБУ «Московский исследовательский центр», где было создано структурное подразделение «Школа дополнительного образования-антитеррор». Повысить свою квалификацию ежегодно смогут до 500 специалистов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что за прошедшие 11 месяцев в России удалось предотвратить 32 теракта, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- «Это не праздный вопрос»: Путин о ситуации в Афганистане
- Путин признался, с каких пор ни за кем не следит
- Путин вспомнил Гитлера в ответе на завершающий вопрос пресс-конференции
- Угрозу взрыва метана выявили на кузбасской шахте
- Путин пообещал индексировать пенсии на уровень инфляции
- В «Единой России» приостановили членство в партии Ильшата Гафурова
- «Критическое». Саратовские врачи рассказали о состоянии найденной в овраге девочки
- «Плевать хотели»: Путин объяснил «странность» западных санкций против Крыма
- Иммунолог объяснил, быструю регистрацию препарата от ковида «Мир-19»
- Путин назвал причину бойкота Олимпиады в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru