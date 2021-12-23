В Москве разработали программы допобразования вопросам антитеррористической защищённости объектов

Отмечается, что программы для руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объектов, были разработаны совместно с аппаратом антитеррористической комиссии Москвы в объёме 72 часов и 24 часов.

Специализированное обучение будет проводиться на базе ГБУ «Московский исследовательский центр», где было создано структурное подразделение «Школа дополнительного образования-антитеррор». Повысить свою квалификацию ежегодно смогут до 500 специалистов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что за прошедшие 11 месяцев в России удалось предотвратить 32 теракта, сообщает RT.

