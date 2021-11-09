СМИ: в Москве пропал сын бизнесмена, открывшего в СССР первый McDonald's

Тимур Хасбулатов, 39-летний сын руководителя первого в СССР ресторана McDonald's Хамзата Хасбулатова, пропал в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в полицию с заявлением обратилась мать мужчины. По её словам, мужчина поругался с женой, после чего ушёл и не вернулся. Женщина добавила, что последний раз Тимур Хасбулатов выходил на связь 30 сентября.

Источник добавил, что ранее Хасбулатов уже уходил из дома, однако был найден полицией.

Ранее в Пермском крае пропали два мальчика десяти и 13 лет, правоохранительные органы начали розыск детей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:McDonald’sМоскваРозыскБизнес
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