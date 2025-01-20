В Москве расцвели первые подснежники
Первые подснежники расцвели под открытым небом в Москве в ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород». Об этом рассказали в пресс-службе сада.
«Первые подснежники в 2025 году были замечены 19 января в ботаническом саду... Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе указали, что в «Аптекарском огороде» растут подснежники Воронова, Элвиса, складчатый, снежный, альпийский и ризейский. Большинство из этих видов цветут зимой, однако есть и цветы, которые появляются весной и осенью.
В ботсаду добавили, что первые в столице подснежники распускаются в «Аптекарском огороде» в связи с особым микроклиматом.
Между тем в Дендрарии в Сочи мимоза зацвела на полтора месяца раньше, чем обычно, из-за теплой погоды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru