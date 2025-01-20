В Москве расцвели первые подснежники

Первые подснежники расцвели под открытым небом в Москве в ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород». Об этом рассказали в пресс-службе сада.

«Первые подснежники в 2025 году были замечены 19 января в ботаническом саду... Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе указали, что в «Аптекарском огороде» растут подснежники Воронова, Элвиса, складчатый, снежный, альпийский и ризейский. Большинство из этих видов цветут зимой, однако есть и цветы, которые появляются весной и осенью.

В ботсаду добавили, что первые в столице подснежники распускаются в «Аптекарском огороде» в связи с особым микроклиматом.

Между тем в Дендрарии в Сочи мимоза зацвела на полтора месяца раньше, чем обычно, из-за теплой погоды.

