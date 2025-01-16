Мимоза зацвела в Сочи на полтора месяца раньше обычного
16 января 202515:16
В сочинском Дендрарии мимоза зацвела на полтора месяца раньше обычного из-за теплой погоды, сообщила ведущий научный сотрудник сочинского нацпарка Галина Солтани.
Она отметила, что первые цветы акации серебристой можно встретить в Австралийском отделе парка.
Солтани также рассказала, что в прежние годы мимоза тоже рано зацветала, но еще в конце марта встречались поздно цветущие формы.
Ранее российские и турецкие ученые нашли десятки новых полезных веществ в плодах жимолости, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru