Мимоза зацвела в Сочи на полтора месяца раньше обычного

В сочинском Дендрарии мимоза зацвела на полтора месяца раньше обычного из-за теплой погоды, сообщила ведущий научный сотрудник сочинского нацпарка Галина Солтани.

Самая большая кувшинка в мире расцвела «Аптекарском огороде»

Она отметила, что первые цветы акации серебристой можно встретить в Австралийском отделе парка.

Солтани также рассказала, что в прежние годы мимоза тоже рано зацветала, но еще в конце марта встречались поздно цветущие формы.

Ранее российские и турецкие ученые нашли десятки новых полезных веществ в плодах жимолости, напоминает RT.

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ФОТО: ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани
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