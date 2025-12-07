В Москве расследуют гибель женщины после двух операций
Росздравнадзор по Москве и Московской области проводит проверку для установления причин смерти пациентки в частной клинике пластической хирургии после двух проведённых операций. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Росздравнадзоре уточнили, что специалистам предстоит разобраться, как была организована медицинская помощь и что привело к смерти женщины.
В свою очередь в прокуратуре Москвы сообщили, что пресненская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели женщины.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что 50-летняя женщина скончалась в московской клинике в Скатертном переулке. По данным канала, в субботу ей выполнили операции по уменьшению груди и коррекции живота, а в воскресенье утром её состояние резко ухудшилось и врачи не смогли её спасти. Предварительной причиной смерти названа аспирация.
В мае в Москве после пластической операции умерла 17-летняя девушка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потребление алкоголя в России стало минимальным почти за 30 лет
- В Москве расследуют гибель женщины после двух операций
- СМИ: Республиканская гвардия Бенина задержала участников попытки переворота
- В ГД предложили снизить возраст ответственности за половые преступления до 12 лет
- ИКИ РАН: Плазма от двойной солнечной вспышки дойдет до Земли 9 декабря
- Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 5 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
- СМИ: «Аватар-3» может стать одним из самых дорогих фильмов
- Скончался советский кинорежиссёр Вячеслав Криштофович
- СМИ: Военные в Бенине заявили об отстранении президента от власти
- Песков: В стратегии нацбезопасности США есть формулировки о диалоге с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru