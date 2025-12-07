В Москве расследуют гибель женщины после двух операций

В Росздравнадзоре уточнили, что специалистам предстоит разобраться, как была организована медицинская помощь и что привело к смерти женщины.

В свою очередь в прокуратуре Москвы сообщили, что пресненская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели женщины.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что 50-летняя женщина скончалась в московской клинике в Скатертном переулке. По данным канала, в субботу ей выполнили операции по уменьшению груди и коррекции живота, а в воскресенье утром её состояние резко ухудшилось и врачи не смогли её спасти. Предварительной причиной смерти названа аспирация.

В мае в Москве после пластической операции умерла 17-летняя девушка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».