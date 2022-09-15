В Москве рассказали о результатах мониторинга состояния почв
К концу сентября специалисты ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы завершат обследование состояния городских почв в 2022 году.
Наблюдения за состоянием почв проводятся с 2005 года на специально созданной наблюдательной сети, которая включает более 1300 площадок постоянного наблюдения, что позволяет получать детальную информацию о состоянии почвенного покрова в зонах разного функционального назначения: общественных, жилых, транспортных, производственных, зонах ООПТ, природных и озелененных территорий. Ежегодно обследуется около 300 территорий.
Мониторинг почв – важное звено системы государственного экологического мониторинга, ведь в почвенном покрове накапливаются и трансформируются вещества и соединения, поступающие из воздуха, с поверхностным стоком, поэтому состояние почв – это объективный показатель качества окружающей среды.
Как правило, анализируются одни и те же площадки из года в год, чтобы можно было обеспечить преемственность данных, но при необходимости могут быть выбраны новые площадки из резерва.
Площадка постоянного наблюдения — это участок территории, который имеет точные географические координаты и четкую пространственную привязку, пояснили в ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Во время исследований специалисты изучают основные агрохимические свойства почв: рН, содержание органического углерода, макроэлементов питания растений — азота, фосфора, калия.
Отбор проб специалисты проводят так называемым методом конверта. На площадке размечают квадрат со стороной пять метров, из которого отбирают пять точечных проб по углам квадрата и в его центре. Затем их смешивают и получается так называемая объединенная проба, что дает объективную характеристику исследуемого участка территории.
Пробы отбирают с конца мая и до осени, после чего они отправляются в аналитическую лабораторию Мосэкомониторинга, где их исследуют по широкому перечню показателей, оценивают пригодность для произрастания растений, степень загрязнения тяжелыми металлами и органическими соединениями.
Химическое загрязнение почв оценивается по содержанию гигиенически нормируемых химических элементов и соединений. Для комплексной оценки уровня загрязнения почв тяжелыми металлами дополнительно используется специальный геохимический показатель - суммарный показатель загрязнения.
Все загрязняющие вещества разделены на три класса опасности, которые определяют их возможное отрицательное воздействие на почву, растения, животных и человека.
Например, в рамках мониторинга оценивается содержание в почве элементов первого класса опасности: ртути, свинца цинка, мышьяка и кадмия — и второго класса: меди, никеля, хрома.
Мониторинг почв – это еще и важный индикатор эффективности городской политики в сфере транспорта и благоустройства, он показывает, какой природоохранный эффект дают те или иные решения.
Например, повышение связанности дорожно-транспортной сети, улучшение качества моторного топлива, ограничение движения грузовиков, популяризация экологичного общественного транспорта и запуск электробусов, улучшение технологий санитарного содержания города, благоустройство и озеленение. «Эти меры позволили снизить нагрузку на окружающую среду в столице, что положительно отразилось, в том числе, и на состоянии городских почв, - рассказала Алена Гавриленко, заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Кроме того, в Москве при благоустройстве и озеленении применяются экологичные почвогрунты с определенными показателями плодородия, также в них лимитировано содержание тяжелых металлов.
При этом основным источником загрязнения в столице остается автотранспорт, поэтому проблемные территории, как правило, находятся вблизи крупных транспортных узлов.
Еще одной важной задачей мониторинга является оценка пригодности почв для растений. В целом московские почвы хорошо обеспечены элементами питания: азотом, фосфором, калием.
После завершения комплекса работ результаты мониторинга почв будут опубликованы в ежегодном Докладе о состоянии окружающей среды в городе Москве.
По итогам прошлого года фиксировалось улучшение состояния столичных почв в долгосрочной динамике. Так, за последние десять лет концентрация подвижных форм металлов в почве снизилась в 1,4 – 2,6 раза.
В настоящее время содержание подвижных меди, цинка, никеля, свинца и хрома в почвах исследованных территорий в среднем не превышает установленных гигиенических нормативов.
По содержанию комплекса тяжелых металлов почти 97% обследованных в 2021 году территорий относятся к допустимой категории загрязнения.
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