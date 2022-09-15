В Москве рассказали о результатах мониторинга состояния почв

К концу сентября специалисты ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы завершат обследование состояния городских почв в 2022 году.

Наблюдения за состоянием почв проводятся с 2005 года на специально созданной наблюдательной сети, которая включает более 1300 площадок постоянного наблюдения, что позволяет получать детальную информацию о состоянии почвенного покрова в зонах разного функционального назначения: общественных, жилых, транспортных, производственных, зонах ООПТ, природных и озелененных территорий. Ежегодно обследуется около 300 территорий.

Мониторинг почв – важное звено системы государственного экологического мониторинга, ведь в почвенном покрове накапливаются и трансформируются вещества и соединения, поступающие из воздуха, с поверхностным стоком, поэтому состояние почв – это объективный показатель качества окружающей среды.

Как правило, анализируются одни и те же площадки из года в год, чтобы можно было обеспечить преемственность данных, но при необходимости могут быть выбраны новые площадки из резерва.

Площадка постоянного наблюдения — это участок территории, который имеет точные географические координаты и четкую пространственную привязку, пояснили в ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Во время исследований специалисты изучают основные агрохимические свойства почв: рН, содержание органического углерода, макроэлементов питания растений — азота, фосфора, калия.

Отбор проб специалисты проводят так называемым методом конверта. На площадке размечают квадрат со стороной пять метров, из которого отбирают пять точечных проб по углам квадрата и в его центре. Затем их смешивают и получается так называемая объединенная проба, что дает объективную характеристику исследуемого участка территории.