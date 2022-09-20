В Москве рассказали о наблюдении за состоянием родников

В Москве в летний период ежегодно ведутся работы по обследованию и гидрохимическому опробованию родников в рамках мониторинга геоэкологических процессов. Состояние родников находится под контролем Геологической службы ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Родники, расположенные на территории города, представляют собой природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, эстетическое, рекреационное значение, а также высокую ландшафтную ценность, они входят в состав памятников природы столицы.

При обследовании оценивается состояние каптажа родника (сооружение, в котором накапливается вода) и прилегающей территории, также осуществляются замеры дебита (мощность расхода воды) и температуры воды, проводится отбор проб на химический анализ.

Всего под наблюдением геологической службы ГПБУ «Мосэкомониторинг» находится 250 родников. Ежегодно обследуется не менее 160, из 140 отбираются пробы воды. Отмечается, что пробы воды отбираются из родников, имеющих особую популярность у населения.

В 2022 году в связи с благоустройством парка «Покровское-Стрешнево», родники «Царевна-Лебедь» взяты на особый контроль и пробы воды из них отбираются ежемесячно. Согласно результатам, вода родников «Царевна-Лебедь» по определяемым показателям соответствуют природным и находится в пределах нормы.