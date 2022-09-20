В Москве рассказали о наблюдении за состоянием родников
В Москве в летний период ежегодно ведутся работы по обследованию и гидрохимическому опробованию родников в рамках мониторинга геоэкологических процессов. Состояние родников находится под контролем Геологической службы ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Родники, расположенные на территории города, представляют собой природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, эстетическое, рекреационное значение, а также высокую ландшафтную ценность, они входят в состав памятников природы столицы.
При обследовании оценивается состояние каптажа родника (сооружение, в котором накапливается вода) и прилегающей территории, также осуществляются замеры дебита (мощность расхода воды) и температуры воды, проводится отбор проб на химический анализ.
Всего под наблюдением геологической службы ГПБУ «Мосэкомониторинг» находится 250 родников. Ежегодно обследуется не менее 160, из 140 отбираются пробы воды. Отмечается, что пробы воды отбираются из родников, имеющих особую популярность у населения.
В 2022 году в связи с благоустройством парка «Покровское-Стрешнево», родники «Царевна-Лебедь» взяты на особый контроль и пробы воды из них отбираются ежемесячно. Согласно результатам, вода родников «Царевна-Лебедь» по определяемым показателям соответствуют природным и находится в пределах нормы.
Специалисты Геологической службы ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы отмечают, что качество воды большинства родников Москвы соответствует нормативам, в некоторых случаях отмечаются превышения только по природным компонентам.
По результатам обследования технического состояния каптажа и прилегающей территории 185 родников в 2021 году установлено, что, у большинства родников (130) каптаж имеет хорошее техническое состояние, и 125 родников характеризуются хорошим состоянием прилегающей территории – к месту для отбора воды оборудованы подходы, территория чистая и благоустроенная.
С 2000-х начались регулярные наблюдения за состоянием и качеством подземных вод в родниках. Под особым контролем находятся объекты, загрязняющие окружающую среду. Вокруг них создаются локальные сети скважин. Проводится мониторинг подземных вод на особо охраняемых природных территориях, на которых для этих целей пробурили новые скважины.
При этом анализ данных опробования родников за последние 12 лет показывает незначительное, но устойчивое повышение фоновых и имеющих природный характер показателей химического состава родниковых вод, а также существенное уменьшение (с 65-70% в 2010-2011 гг. до 25% в 2020-2021 гг.) доли родников с превышениями по показателям антропогенного загрязнения.
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