В Москве рассказали, как заботиться о диких животных
В столице в рамках программы по заботе о диких птицах на природных территориях устанавливают домики и искусственные гнездовья.
Летом специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды помогают диким животным адаптироваться в период вскармливания потомства к зачастую непривычным погодным условиям, чтобы они могли сохранить свою популяцию.
Например, на городских водоемах природных территорий для уток и их потомства устанавливаются специальные плавучие домики для водоплавающих птиц. Днем они нуждаются в таких островках на водоемах. Подобные домики есть в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», заказниках «Долина реки Сетунь», «Зеленоградский» и на других природных территориях Москвы.
В то же время для того, чтобы не беспокоить птиц в их привычной среде, специалисты Мосприроды рекомендуют горожанам гулять с собаками только на поводке, ходить по тропинке; не подбирать птенцов, чтобы не навредить им; а также не подкармливать птиц, так как в теплое время года они не нуждаются в еде и могут сами находить корм в цепочке экосистем природных территорий.
По данным департамента, в период вскармливания птенцы нуждаются в естественной и разнообразной пище. Подкормка вредит и слеткам – птенцам, которые вылетели из гнезда и учатся добывать пропитание самостоятельно. Привыкая к доступной пище в кормушке и не приобретая навыков ее добычи в природе, в будущем птицы могут погибнуть.
К тому же департамент следит за численностью диких животных в городе, особенно за появлением их новых видов.
Например, сейчас в Москве проходит «Летняя утиная перепись – 2022». По данным специалистов, на природных территориях города обитают 90 видов краснокнижных птиц, из них 15 – водоплавающие.
В то же время в рамках учета выводков водоплавающих птиц специалисты в природном заказнике «Долина реки Сетунь» заметили камышницу с птенцом, которая занесена под третьей категорией редкости в Красную книгу Москвы, как потенциально уязвимый вид.
Выводки кряквы были замечены в нескольких столичных парках, в том числе в Терлецком и Измайловском, «Покровское-Стрешнево», «Тропарево», «Теплый стан», «Зеленоградский» и других природно-исторических зонах. А выводки огарей были обнаружены в заказниках «Долина реки Сетунь», «Терлецком» лесопарке и некоторых других местах.
В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» были замечены птенцы краснокнижного белоспинного дятла. В Зеленограде – птенцы большого пестрого дятла, а в природно-исторических парках «Измайлово», «Косинский», «Москворецкий», «Царицыно» – краснокнижные чомги с птенцами на спине.
Специалисты следят за популяцией и других животных. Так, по данным комплекса городского хозяйства города Москвы, на природные территории города для восстановления популяции выпустили 32 зайца: по 16 беляков и 16 русаков, которые занесены в столичную Красную книгу. Всего в дикую природу панируется выпустить более 100 зайцев.
При этом для того чтобы выпустить этих животных в условия «дикой» природы их заранее выращивали и выкармливали по специальной технологии. Эта мера была предпринята в связи с тем, что во многих регионах сейчас популяция зайцев находится в упадке.
В то же время руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал, что популяцию некоторых животных удается сохранить, а отдельных видов даже увеличить благодаря положительному тренду по улучшению качества среды обитания диких животных с помощью достаточной кормовой базы, сохранения и восстановления местообитаний, снижения фактора беспокойства и иных условий обитания.
Он напомнил, что в рамках выполнения работ по сохранению и восстановлению мест обитания животного и растительного мира в холодное время проводятся биотехнические мероприятия по подкормке животных. А также организовываются экологические акции, проводится эколого-просветительская работа с населением города, направленная на формирование правильной экологической культуры, что приводит к улучшению качества окружающей среды.
По словам руководителя департамента, учреждение регулярно сажает древесно-кустарниковую растительность в рамках создания ремиз - плодово-ягодных местных видов деревьев и кустарников, которые обеспечивают кормовую базу для диких животных и птиц. Также в преддверии зимы на лугах оставляют участки высокотравья, служащие местом укрытия для некоторых видов мелких животных.
Начальник отдела сохранения биоразнообразия Сергей Бурмистров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также рассказал о том, как Москва заботится о диких животных. Он сообщил, что у департамента природопользования в Москве есть центр реабилитации таких особей, в который попадают как местные виды, так и экзотические, спасенные с улиц.
«Например, обезьяны относятся к тем экзотам, которых изъяли из контактных зоопарков, при контрабанде. Для них мы обычно стараемся найти какой-то хороший зоопарк и передать их туда. Некоторые обезьяны уезжали у нас в липецкий зоопарк, некоторые – в ярославский. Из привычных животных у нас содержатся лисы, еноты, белки, совы, соколы, ястребы – они обитают прямо в городе. Если же к нам попадают лоси, то они обычно перевозятся в отдаленные природные территории – в особенности на Лосиный остров. Травмированных копытных к нам не поступало», - объяснил специалист по биоразнообразию.
При этом, по его словам, чаще всего в центр департамента попадают лисы.
«В сезон по весне к нам периодически попадаются выводки лис. Например, лиса где-нибудь в городе выводит лисят, у людей начинается паника, и детенышей отлавливает служба спасения и отправляет в лес. Держать лис в центре нет смысла, но если они к нам попали для того, чтобы они подросли, то им проводится вакцинация от бешенства обычным уколом. Часто лисы обитают в парках города, поэтому вакцинация проводится путем раскладывания вакцины. Совместно с комитетом ветеринарии мы уже много лет два или три раза в год раскладываем вакцину в съедобных брикетах на природных территориях недалеко от нор лис. Также мы фиксируем с помощью фотоловушки сам процесс поедания», - заметил Бурмистров.
Начальник отдела сохранения биоразнообразия также добавил, что такие меры позволяют держать под контролем ситуацию с распространением бешенства в Москве.
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