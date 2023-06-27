В Москве расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта

Возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта расширили в Москве, теперь нейросеть может одновременно выявить на компьютерной томограмме до десяти патологий. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что у московских медиков уже работает два комплексных инструмента, способных обнаружить сразу несколько патологий на одном снимке.

«Недавно нейросеть научилась распознавать образования надпочечников на КТ грудной клетки. Таким образом, один сервис уже определяет до десяти отклонений на одном снимке. Это позволяет диагностировать патологии у пациентов, которые обратились к врачу для лечения других заболеваний», — поделилась Ракова.

С начала запуска сервиса искусственного интеллекта он помог проанализировать более 270 тысяч медицинских изображений. Сейчас комплексный сервис может одновременно выявить образования надпочечников, рака легкого, коронавирус, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, легочную гипертензию, гидроторакс, ишемическую болезнь сердца, эмфизему легких.

Умные алгоритмы цветовыми подсказками размечают области возможных патологий, производят необходимые для врача измерения и составляют описание. Технология позволяет выявлять заболевания на ранней стадии.

