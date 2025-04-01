Суд изъял имущество у экс-замглавы кубанского МЧС

Коррупционные активы экс-замначальника главка МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергея Симоненко были изъяты в пользу государства. Об этом сообщает пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Подчиненные замглавы МЧС Кубани Симоненко выступили с изобличающими показаниями

В ведомстве указали, что фактически Симоненко владел 55 объектами недвижимости, а также 32 дорогостоящими автомобилями. С целью сокрытия своего реального материального положения он оформлял имущество на родственников и доверенных лиц.

Уточняется, что стоимость изъятого у экс-замначальника имущества составила почти 360 млн рублей.

Ранее Хорошёвский суд Москвы изъял в пользу государства имущество фигуранта уголовного дела компании Merlion Сергея Киреева, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КонфискацияКоррупцияКраснодарский КрайМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры