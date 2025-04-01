Суд изъял имущество у экс-замглавы кубанского МЧС
Коррупционные активы экс-замначальника главка МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергея Симоненко были изъяты в пользу государства. Об этом сообщает пресс-службы Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве указали, что фактически Симоненко владел 55 объектами недвижимости, а также 32 дорогостоящими автомобилями. С целью сокрытия своего реального материального положения он оформлял имущество на родственников и доверенных лиц.
Уточняется, что стоимость изъятого у экс-замначальника имущества составила почти 360 млн рублей.
Ранее Хорошёвский суд Москвы изъял в пользу государства имущество фигуранта уголовного дела компании Merlion Сергея Киреева, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru