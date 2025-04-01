СМИ: Состояние российских миллиардеров выросло на 12 миллиардов долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2025 года увеличилось на 11,572 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что больше всех прибавил Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») – седьмая строчка рейтинга и состояние в 17 миллиардов (рост почти на 4 миллиарда долларов).

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Самым богатым остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин (29,4 миллиарда). На втором месте совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (26,6 миллиарда). Третье место сохранил бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (23,4 миллиарда).

Американский бизнесмен Илон Маск в очередной раз возглавил список богатейших миллиардеров мира. Об это сообщает журнал Forbes. По данным издания, состояние главы компаний Tesla и SpaceX, а также Департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), оценивается в 340,4 млрд долларов.

Также в ТОП-5 вошли Джефф Безос (206,9 млрд долларов), Марк Цукерберг (199,3 млрд долларов), Ларри Эллисон (175 млрд долларов) и Уоррен Баффетт (165,9 млрд долларов). Рейтинг Forbes дополнился 15 новыми миллиардерами из России, страна заняла пятое место по этому показателю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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