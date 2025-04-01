СМИ: Состояние российских миллиардеров выросло на 12 миллиардов долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2025 года увеличилось на 11,572 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что больше всех прибавил Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») – седьмая строчка рейтинга и состояние в 17 миллиардов (рост почти на 4 миллиарда долларов).