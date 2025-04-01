СМИ: Состояние российских миллиардеров выросло на 12 миллиардов долларов
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2025 года увеличилось на 11,572 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Отмечается, что больше всех прибавил Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») – седьмая строчка рейтинга и состояние в 17 миллиардов (рост почти на 4 миллиарда долларов).
Самым богатым остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин (29,4 миллиарда). На втором месте совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (26,6 миллиарда). Третье место сохранил бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (23,4 миллиарда).
Американский бизнесмен Илон Маск в очередной раз возглавил список богатейших миллиардеров мира. Об это сообщает журнал Forbes. По данным издания, состояние главы компаний Tesla и SpaceX, а также Департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), оценивается в 340,4 млрд долларов.
Также в ТОП-5 вошли Джефф Безос (206,9 млрд долларов), Марк Цукерберг (199,3 млрд долларов), Ларри Эллисон (175 млрд долларов) и Уоррен Баффетт (165,9 млрд долларов). Рейтинг Forbes дополнился 15 новыми миллиардерами из России, страна заняла пятое место по этому показателю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарколог не исключил наличие ВИЧ у Паши Техника
- СМИ: Состояние российских миллиардеров выросло на 12 миллиардов долларов
- Дугин призвал расселить мегаполисы
- Морспасслужба отчиталась об откачке мазута с танкера Koala в Ленобласти
- В Госдуме раскрыли, в каких правах нужно ограничить мигрантов
- Директор Калюжного не стал комментировать отсрочку актера от армии
- Более миллиона первоклассников пойдут в школы 1 сентября 2025 года
- В Госдуме предложили составить реестр компаний, ушедших из РФ с началом СВО
- Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии
- Илона Маска вновь признали богатейшим человеком мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru