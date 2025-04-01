В Госдуме предложили составить реестр компаний, ушедших из РФ с началом СВО
Необходимо составить публичный реестр западных компаний, которые покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов.
По его словам, вместе с коллегой по фракции Александром Бабаковым он внёс на рассмотрение в Госдуму пакет поправок, касающихся западных компаний.
Предложение справедливоросов, кроме создания реестра, также предусматривает взимание с таких фирм, пожелавших вернуться в РФ, повышенного налога на прибыль в размере 35%.
«Хотите вернуться – платите! И при этом любой покупатель будет знать, что это та самая компания, которая в свое время сбежала из «страны-агрессора», а теперь опять хочет у нас зарабатывать», - написал Миронов.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru