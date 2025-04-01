В Госдуме предложили составить реестр компаний, ушедших из РФ с началом СВО

По его словам, вместе с коллегой по фракции Александром Бабаковым он внёс на рассмотрение в Госдуму пакет поправок, касающихся западных компаний.

Предложение справедливоросов, кроме создания реестра, также предусматривает взимание с таких фирм, пожелавших вернуться в РФ, повышенного налога на прибыль в размере 35%.

«Хотите вернуться – платите! И при этом любой покупатель будет знать, что это та самая компания, которая в свое время сбежала из «страны-агрессора», а теперь опять хочет у нас зарабатывать», - написал Миронов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

