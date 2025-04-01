В Госдуме раскрыли, в каких правах нужно ограничить мигрантов

Матвеев подчеркнул, что это не изменится, пока «не осознают», что это угроза национальной безопасности страны. Также он напомнил, что в некоторых городах РФ даже формируются целые анклавы, например, в Самаре, Обнинске и Москве.

Ранее полиция Тюмени возбудила уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке на учет 111 иностранных граждан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



