В Госдуме раскрыли, в каких правах нужно ограничить мигрантов
Необходимо ограничить право мигрантов на льготы и пособия, заявил зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Его слова приводит NEWS.ru.
Он отметил, что «ситуация безнадежна», так как государство в России, судя по всему, не собирается вводить какие-то ограничения для приезжих в части пособий, доступа к социальной системе и свободы перемещения.
Матвеев подчеркнул, что это не изменится, пока «не осознают», что это угроза национальной безопасности страны. Также он напомнил, что в некоторых городах РФ даже формируются целые анклавы, например, в Самаре, Обнинске и Москве.
Ранее полиция Тюмени возбудила уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке на учет 111 иностранных граждан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru