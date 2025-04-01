Дугин призвал расселить мегаполисы

По его мнению, город является местом, «где умирает народ».

«А земля, жизнь в малоэтажных домах — это место, где народ возрождается», — заключил он.

Дугин добавил, что для старта расселения мегаполисов следует убедить вице-премьера Марата Хуснуллина и главу Минстроя Ирека Файзуллина в том, что малоэтажное горизонтальное строительство также может быть выгодным.

Ранее Дугин заявил, что Россия могла бы разблокировать социальную сеть Х с учетом произошедших на платформе изменений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

