Дугин призвал расселить мегаполисы
Рост процента городского населения, даже в традиционном обществе, ведёт к сокращению рождаемости. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог, философ и социолог Александр Дугин.
По его мнению, город является местом, «где умирает народ».
«А земля, жизнь в малоэтажных домах — это место, где народ возрождается», — заключил он.
Дугин добавил, что для старта расселения мегаполисов следует убедить вице-премьера Марата Хуснуллина и главу Минстроя Ирека Файзуллина в том, что малоэтажное горизонтальное строительство также может быть выгодным.
Ранее Дугин заявил, что Россия могла бы разблокировать социальную сеть Х с учетом произошедших на платформе изменений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru