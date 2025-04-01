Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, сообщила телерадиокомпания RUV.
Местных жителей эвакуировали.
Уточняется, что через час после первых сообщений об извержении трещина в земле расширилась до 700 метров.
По данным телерадиокомпании, что это восьмое извержение вулкана за год. Новая трещина открылась прямо внутри оборонительных заграждений в городе Гриндавике. Уже через час после первых сообщений об извержении ее ширина до 700 метров.
По данным исландских экспертов, такие трещинные извержения, когда лава вытекает из длинных трещин в земной коре, могут повторяться в течение десятилетий или даже столетий.
Ранее извержение вулкана Дуконо зафиксировали на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку в Индонезии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян рассказали о частых схемах мошенников по обману детей
- Суд изъял имущество у экс-замглавы кубанского МЧС
- Нарколог не исключил наличие ВИЧ у Паши Техника
- СМИ: Состояние российских миллиардеров выросло на 12 миллиардов долларов
- Дугин призвал расселить мегаполисы
- Морспасслужба отчиталась об откачке мазута с танкера Koala в Ленобласти
- В Госдуме раскрыли, в каких правах нужно ограничить мигрантов
- Директор Калюжного не стал комментировать отсрочку актера от армии
- Более миллиона первоклассников пойдут в школы 1 сентября 2025 года
- В Госдуме предложили составить реестр компаний, ушедших из РФ с началом СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru