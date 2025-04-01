Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, сообщила телерадиокомпания RUV.

Местных жителей эвакуировали.

Уточняется, что через час после первых сообщений об извержении трещина в земле расширилась до 700 метров.

По данным телерадиокомпании, что это восьмое извержение вулкана за год. Новая трещина открылась прямо внутри оборонительных заграждений в городе Гриндавике. Уже через час после первых сообщений об извержении ее ширина до 700 метров.