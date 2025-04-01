Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, сообщила телерадиокомпания RUV.

Местных жителей эвакуировали.

Уточняется, что через час после первых сообщений об извержении трещина в земле расширилась до 700 метров.

По данным телерадиокомпании, что это восьмое извержение вулкана за год. Новая трещина открылась прямо внутри оборонительных заграждений в городе Гриндавике. Уже через час после первых сообщений об извержении ее ширина до 700 метров.

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По данным исландских экспертов, такие трещинные извержения, когда лава вытекает из длинных трещин в земной коре, могут повторяться в течение десятилетий или даже столетий.

Ранее извержение вулкана Дуконо зафиксировали на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку в Индонезии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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