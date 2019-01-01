В Москве раскрыли адреса всех дорожных видеокамер

В Москве обнародованы адреса размещения всех камер фотовидеофиксации. Их опубликовал Центр организации дорожного движения, сообщает Москва 24. Все адреса доступны свободно на сайте ЦОДД без дополнительной регистрации. Ранее на аналогичный шаг пошло министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Таким образом на местах отреагировали на позицию, высказанную президентом РФ Владимиром Путиным. В конце июня на заседании Госсовета он потребовал скрывать от автомобилистов камеры на трассах.

Как подчеркнул тогда глава государства, камеры на дорогах устанавливаются для снижения аварийности, поэтому их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.

