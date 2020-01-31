В Москве проверяют пьющих родителей по заявлению 15-летней дочери

В российской столице организована проверка о возможном неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Об этом сообщили АГН «Москва» в Главном следственном управлении Следственного комитета по городу.

Ранее стало известно, что девочку-подростка 2004 года рождения органы опеки забрали из семьи и поместили в одну из больниц. Такое решение было принято после жалобы девушки на своих родителей в полицию. Подросток рассказала, что они злоупотребляют алкоголем, а также оставляют её одну на долгое время, в связи с чем, несовершеннолетней приходится жить у товарищей.

В СК уточнили, что уже начали доследственную проверку. Ребёнка поместили в медицинское учреждение до прояснения всех деталей.

