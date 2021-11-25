В Москве проверят видео с блогером, справившим нужду на фоне фото ветерана

«По факту публикации в сети Интернет о том, что молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, сотрудники полиции проводят разбирательство», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве отметили, что правоохранители проводят комплекс мероприятий для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, следственным органам поручено проверить появившиеся в СМИ сообщения об осквернении объекта, посвященного защитникам Отечества. Надзорное ведомство контролирует результаты процессуальной проверки.

Позже руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что личность блогера установлена, пишет «Вечерняя Москва».

«Установлена личность фигуранта на видео — это 19-летний молодой человек. В настоящее время устанавливается его местонахождение», — сообщила Нефедова в беседе с изданием.

