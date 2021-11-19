В Питере блогеры сфотографировались без штанов на фоне Спаса на Крови

Полиция устанавливает личности блогеров, которые спустили штаны и устроили провокационную фотосессию напротив храма Спаса на Крови, сообщает РИА Новости.

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Правоохранители указали, что материалы были выявлены в ходе мониторинга соцсетей, где были опубликованы фотографии двух мужчин, демонстрирующих половые органы на фоне храма. В настоящее время эти изображения удалены.

Ранее в Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил дело в отношении женщины, которая сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора «с обнажёнными частями тела», сообщает RT.

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