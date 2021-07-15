В Москве проверят сферу обслуживания на прививки от COVID-19

Контролировать вакцинацию сотрудников будут исполнительные власти Москвы и Роспотребнадзор. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, работникам нужно привиться первым компонентом до 15 июля, а вторым — до 15 августа.

По КоАП РФ штрафы для организаций-нарушителей зависят от их типов. Финансовое наказание за нарушение может достигать от 30-50 тысяч рублей до одного миллиона.

