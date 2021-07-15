В Москве проверят сферу обслуживания на прививки от COVID-19

В Москве с 15 июля начнут проверять сотрудников сферы обслуживания на соблюдение требования о вакцинации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова.

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Контролировать вакцинацию сотрудников будут исполнительные власти Москвы и Роспотребнадзор. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, работникам нужно привиться первым компонентом до 15 июля, а вторым — до 15 августа.

По КоАП РФ штрафы для организаций-нарушителей зависят от их типов. Финансовое наказание за нарушение может достигать от 30-50 тысяч рублей до одного миллиона.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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