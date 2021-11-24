В Москве провели пятый розыгрыш квартир среди вакцинировавшихся от ковида горожан
В столице России провели пятый, завершающий розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина – твой ключ к здоровью!», стимулирующей к прививке от коронавируса. Победителями стали Светлана Ильинична и Александр Сергеевич, объявлено по итогам лотереи в прямом эфире телеканала Москва 24.
Фамилии не называются с целью защиты личной информации. Имена победителей огласил телеведущий и писатель Михаил Ширвиндт (сын Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта).
Нынешний розыгрыш жилья в Москве был организован среди совершеннолетних горожан, которые в период с 15 по 21 ноября получили первую порцию COVID-вакцины. Также в лотереи могли принять участие ревакцинированные москвичи.
Проверить итоги можно на официальном сайте программы «Вакцина – твой ключ к здоровью!». Для этого надо будет указать номер полиса обязательного медицинского страхования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru