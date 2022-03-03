В Москве проведут хакатон для поиска отечественных разработок по использованию ИИ в медицине

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с Физтех-школой биологической и медицинской физики Московского физико-технического института проведет хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Форум для разработчиков пройдёт с 22 марта по 11 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила важность поддержки отечественных разработчиков перспективных технологий в ключевых сферах. По словам Раковой, искусственный интеллект в медицине – одно из наиболее перспективных и важных цифровых технологий.

«Это подтверждает и практический опыт его использования в московском здравоохранении: например, для диагностики онкологических заболеваний легких и молочных желез, COVID-19, других патологий органов грудной клетки, в том числе остеопороза, ишемической болезни сердца. Мы находимся в постоянном поиске инновационных решений и свежих идей», - отметила заммэра.

Участники хакатона получат возможность разработать продукт, который в пилотном режиме будет опробован в клиниках российской столицы. В случае успеха разработку внедрят в систему городского здравоохранения на постоянной основе.

Как пояснила Ракова, команды – участницы хакатона должны будут представить разработки в области машинного обучения и анализа больших данных.

