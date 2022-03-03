В Москве проведут хакатон для поиска отечественных разработок по использованию ИИ в медицине
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с Физтех-школой биологической и медицинской физики Московского физико-технического института проведет хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Форум для разработчиков пройдёт с 22 марта по 11 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила важность поддержки отечественных разработчиков перспективных технологий в ключевых сферах. По словам Раковой, искусственный интеллект в медицине – одно из наиболее перспективных и важных цифровых технологий.
«Это подтверждает и практический опыт его использования в московском здравоохранении: например, для диагностики онкологических заболеваний легких и молочных желез, COVID-19, других патологий органов грудной клетки, в том числе остеопороза, ишемической болезни сердца. Мы находимся в постоянном поиске инновационных решений и свежих идей», - отметила заммэра.
Участники хакатона получат возможность разработать продукт, который в пилотном режиме будет опробован в клиниках российской столицы. В случае успеха разработку внедрят в систему городского здравоохранения на постоянной основе.
Как пояснила Ракова, команды – участницы хакатона должны будут представить разработки в области машинного обучения и анализа больших данных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Россия окончательно лишилась этапа «Формулы 1»
- Компания «Фольксваген» объявила об остановке производства автомобилей в РФ
- IKEA остановит работу магазинов в России и Белоруссии
- Во Франции арестовали яхту предположительно российского олигарха
- Песков: в Кремле не планируют национализировать имущество иностранцев
- В Москве проведут хакатон для поиска отечественных разработок по использованию ИИ в медицине
- Рогозин призвал руководство российских компаний урезать свои зарплаты
- Песков: Путин проведет совещание с членами Совета безопасности
- В Кремле отреагировали на слухи о введении военного положения
- Песков прокомментировали закрытие радиостанции «Эхо Москвы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru