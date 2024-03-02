В Москве прошло тестовое голосование перед выборами Президента России
В тестовом голосовании перед выборами президента России приняли участие 716 тысяч человек, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что тестовое голосование завершилось. Из 716 тысяч участников 713 тысяч проголосовали электронно, еще четыре тысячи - с помощью бумажных бюллетеней.
Голосование проходило 2 марта с 10:00 до 14:00. В ходе теста москвичи отвечали на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru