В Москве прошло тестовое голосование перед выборами Президента России

Отмечается, что тестовое голосование завершилось. Из 716 тысяч участников 713 тысяч проголосовали электронно, еще четыре тысячи - с помощью бумажных бюллетеней.



Голосование проходило 2 марта с 10:00 до 14:00. В ходе теста москвичи отвечали на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

