Москвичи начали тестировать систему электронного голосования перед выборами

Во время тестирования московские избиратели с постоянной регистрацией старше 18 лет смогут получить представление об особенностях электронного голосования. Технические специалисты протестируют корректность работы всех систем.

«Голосование пройдет на странице elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах Москвы. Их оборудуют точно так же, как и в день выборов. Принять участие в онлайн-тестировании могут только пользователи, имеющие полную учетную запись на mos.ru», – говорится в сообщении.



Для проверки готовности к экстренным ситуациям и сотрудников участков, и оборудования на некоторых проведут стресс-тесты.



Выборы президента России состоятся в период с 15 по 17 марта. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Москвичи, которые решат голосовать онлайн, смогут это сделать через сайт mos.ru. В этом случае они также смогут стать участниками программы «Миллион призов». Горожане получат в качестве награды дополнительные баллы и призы.

