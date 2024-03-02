Москвичи начали тестировать систему электронного голосования перед выборами
В Москве проходит тестирование электронного голосования перед выборами президента России. Его завершат 2 марта в 14:00. Избирателям предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?», передает агентства городских новостей «Москва».
Во время тестирования московские избиратели с постоянной регистрацией старше 18 лет смогут получить представление об особенностях электронного голосования. Технические специалисты протестируют корректность работы всех систем.
«Голосование пройдет на странице elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах Москвы. Их оборудуют точно так же, как и в день выборов. Принять участие в онлайн-тестировании могут только пользователи, имеющие полную учетную запись на mos.ru», – говорится в сообщении.
Для проверки готовности к экстренным ситуациям и сотрудников участков, и оборудования на некоторых проведут стресс-тесты.
Выборы президента России состоятся в период с 15 по 17 марта. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Москвичи, которые решат голосовать онлайн, смогут это сделать через сайт mos.ru. В этом случае они также смогут стать участниками программы «Миллион призов». Горожане получат в качестве награды дополнительные баллы и призы.
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