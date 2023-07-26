Тишковец: Центральную Россию накроют тропические ливни на выходных

По его словам, погодные погодные аномалии произойду из-за выхода сурового «балканца» - балканского циклона, который насыщен морской влагой и теплом, являющихся идеальной базой для формирования грозовых облаков, отметил Тишковец.

Ожидается, что до конца текущей недели в регионе выпадет до 60-80 мм дождей, что является почти еще одной месячной нормой. В столице сейчас за месяц выпало 84 мм, что составляет 112% от месячной нормы. Согласно прогнозам, до конца месяца в Москве выпадет еще 70 мм осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 27 и 28 июля ожидается жаркая погода — до +28…+30 градусов, местами до +32. К выходным столбики термометров опустятся до +17…+25 градусов, сообщает «Радиоточка НСН».

