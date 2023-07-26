Тишковец: Центральную Россию накроют тропические ливни на выходных
В пятницу и в выходные Центральную Россию и Черноземье ожидают тропические ливни, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, погодные погодные аномалии произойду из-за выхода сурового «балканца» - балканского циклона, который насыщен морской влагой и теплом, являющихся идеальной базой для формирования грозовых облаков, отметил Тишковец.
Ожидается, что до конца текущей недели в регионе выпадет до 60-80 мм дождей, что является почти еще одной месячной нормой. В столице сейчас за месяц выпало 84 мм, что составляет 112% от месячной нормы. Согласно прогнозам, до конца месяца в Москве выпадет еще 70 мм осадков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 27 и 28 июля ожидается жаркая погода — до +28…+30 градусов, местами до +32. К выходным столбики термометров опустятся до +17…+25 градусов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru