В Москве произошел сбой в работе четырех участков линий метро
Движение поездов на четырех участках линий Московского метрополитена было прервано во вторник утром, сбой произошел из-за ошибки организации, выполнявшей плановые работы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Сбои зафиксировали на Арбатско-Покровской линии от станции «Парк Победы» до станции «Пятницкое шоссе», на Филевской линии и участке Люблинско-Дмитровской линии от «Зябликово» до «Петровско-Разумовской».
Как отметили в Дептрансе, прекращение движения связано «с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме» из-за ошибки подрядной организации «Каста», которая планово меняла необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях кабель.
«В соответствии с регламентом, включение было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени», — указано в сообщении ведомства.
Сейчас метро работает в штатном режиме, движение поездов на всех линиях восстановлено и осуществляется по графику. Подрядчику предъявят иск по компенсации ущерба.
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