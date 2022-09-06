В Москве произошел сбой в работе четырех участков линий метро

Движение поездов на четырех участках линий Московского метрополитена было прервано во вторник утром, сбой произошел из-за ошибки организации, выполнявшей плановые работы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Станцию метро «Владыкино» временно закрыли в Москве

Сбои зафиксировали на Арбатско-Покровской линии от станции «Парк Победы» до станции «Пятницкое шоссе», на Филевской линии и участке Люблинско-Дмитровской линии от «Зябликово» до «Петровско-Разумовской».

Как отметили в Дептрансе, прекращение движения связано «с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме» из-за ошибки подрядной организации «Каста», которая планово меняла необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях кабель.

«В соответствии с регламентом, включение было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени», — указано в сообщении ведомства.

Сейчас метро работает в штатном режиме, движение поездов на всех линиях восстановлено и осуществляется по графику. Подрядчику предъявят иск по компенсации ущерба.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСбойМосковское Метро
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры