В Москве произошел сбой в работе четырех участков линий метро

Сбои зафиксировали на Арбатско-Покровской линии от станции «Парк Победы» до станции «Пятницкое шоссе», на Филевской линии и участке Люблинско-Дмитровской линии от «Зябликово» до «Петровско-Разумовской».

Как отметили в Дептрансе, прекращение движения связано «с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме» из-за ошибки подрядной организации «Каста», которая планово меняла необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях кабель.

«В соответствии с регламентом, включение было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени», — указано в сообщении ведомства.

Сейчас метро работает в штатном режиме, движение поездов на всех линиях восстановлено и осуществляется по графику. Подрядчику предъявят иск по компенсации ущерба.

