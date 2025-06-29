В Москве произошел пожар в ТЦ «Мегаполис»

Пожар произошел на третьем этаже торгового центра «Мегаполис» на Митинской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в своем Telegram-канале.

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По информации МЧС, поступило сообщение о возгорании в подсобном помещении на третьем этаже административного здания на улице Митинской.

«Огнеборцы МЧС России проводят проверку помещений на наличие очага пожара», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что до прибытия пожарных расчетов около 70 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в МЧС сообщали, что пять несовершеннолетних погибли в результате пожара в частном доме в Орехово-Зуевском городском округе Московской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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