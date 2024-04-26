В Москве пройдет выставка «Во что играли наши предки»

В Москве 31 мая в Парадном вестибюле Оружейной палаты откроется выставка «Во что играли наши предки», посвященная истории настольных игр, которая расскажет об играх от эпохи Средневековья до начала XX века.

К примеру, в Московском государстве игра в шахматы была одной из любимых забав не только среди знати, но и среди простых горожан. Именно шахматам в обязательном порядке обучали царских детей. Посетители познакомятся также с различными головоломками, которые сейчас трансформировались в многочисленные вариации пятнашек, тетрисы и пазлы.