В Москве пройдет выставка «Во что играли наши предки»
В Москве 31 мая в Парадном вестибюле Оружейной палаты откроется выставка «Во что играли наши предки», посвященная истории настольных игр, которая расскажет об играх от эпохи Средневековья до начала XX века.
К примеру, в Московском государстве игра в шахматы была одной из любимых забав не только среди знати, но и среди простых горожан. Именно шахматам в обязательном порядке обучали царских детей. Посетители познакомятся также с различными головоломками, которые сейчас трансформировались в многочисленные вариации пятнашек, тетрисы и пазлы.
Часть выставки будет посвящена карточным играм, легализованным императрицей Елизаветой Петровной в 1761 году.
Ранее сообщалось, что московский театр «Современник» откроет музей, экспозиция которого расскажет историю площадки с 1956 года. Экспозиция охватит период с 1956 по 2019 годы. Музей будет состоять из двух тематических частей. Первая посвящена «Современнику» до 1970 года. В то время им руководил Олег Ефремов. Второй раздел расскажет об истории театра в эпоху Галины Волчек, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ нашла у задержанных в Волжском таблицу с расценками за диверсии в России
- Силовики раскрыли группировку из 80 человек, обналичившую 18 млрд рублей
- Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%
- Мурашко заявил, что мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
- Альбом Тейлор Свифт продался на виниле тиражом в 700 тысяч копий за три дня
- Ивану Демидову вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени
- Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Иванова
- На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,6
- Китай объявил демарш Германии из-за обвинений в шпионаже
- Журналиста Forbes Мингазова задержали по делу о фейках про российскую армию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru