В Москве пройдет выставка «Во что играли наши предки»

В Москве 31 мая в Парадном вестибюле Оружейной палаты откроется выставка «Во что играли наши предки», посвященная истории настольных игр, которая расскажет об играх от эпохи Средневековья до начала XX века.

К примеру, в Московском государстве игра в шахматы была одной из любимых забав не только среди знати, но и среди простых горожан. Именно шахматам в обязательном порядке обучали царских детей. Посетители познакомятся также с различными головоломками, которые сейчас трансформировались в многочисленные вариации пятнашек, тетрисы и пазлы.

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Часть выставки будет посвящена карточным играм, легализованным императрицей Елизаветой Петровной в 1761 году.

Ранее сообщалось, что московский театр «Современник» откроет музей, экспозиция которого расскажет историю площадки с 1956 года. Экспозиция охватит период с 1956 по 2019 годы. Музей будет состоять из двух тематических частей. Первая посвящена «Современнику» до 1970 года. В то время им руководил Олег Ефремов. Второй раздел расскажет об истории театра в эпоху Галины Волчек, отмечает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: пресс-служба Музеев Московского Кремля
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