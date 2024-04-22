В музее Дали телефон-лобстер научили отвечать на вопросы голосом художника

Кроме того, телефон может дать ответит на разные вопросы. Например, посетитель музея может спросить, почему на знаменитой картине тают часы.

«Дорогой мой вопрошатель! Не думайте, что часы просто тают. Представьте, что смотрите впечатляющий сон», — ответит голос в трубке.

Виртуальный Дали говорит на английском с сильным акцентом. Голос был воссоздан с помощью генеративного искусственного интеллекта. Для этого нейросеть натренировали на образцах голоса, взятых из архивных интервью, которые Дали давал на английском языке на протяжении своей карьеры.

Ранее картина «У южного побережья» русского живописца Ивана Айвазовского стала топ-лотом на торгах MacDougall’s, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

