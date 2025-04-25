В Москве стартовал фестиваль современного цирка «Здесь свободно»

В течение трех дней любители цирка смогут бесплатно посетить мастер-классы, лекции, спектакли и другие события смотра.

Главным событием дня открытия станет вечерний показ спектакля театра клоунады «Микос» «Авиаторы». В субботу, 26 апреля, пройдут показы работ цирковых артистов с последующим обсуждением, а в воскресенье, 27 апреля, состоится джем-вечеринка для всех желающих.

В дневной части фестиваля пройдут для всех желающих мастер-классы по диаболо, партнёрингу, хупингу, современному танцу, актёрскому мастерству и жонглированию. Кроме того, запланированы лекции по современному цирку, по эффективным способам тренировок и цирковой режиссуре.

Ранее в Петербурге открылся фестиваль молодых кинематографистов «Белые ночи», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

