В Москве стартовал фестиваль современного цирка «Здесь свободно»
В Москве в пространстве «Open space» 25 апреля стартовал фестиваль современного цирка «Здесь свободно», сообщает Театръ.
В течение трех дней любители цирка смогут бесплатно посетить мастер-классы, лекции, спектакли и другие события смотра.
Главным событием дня открытия станет вечерний показ спектакля театра клоунады «Микос» «Авиаторы». В субботу, 26 апреля, пройдут показы работ цирковых артистов с последующим обсуждением, а в воскресенье, 27 апреля, состоится джем-вечеринка для всех желающих.
В дневной части фестиваля пройдут для всех желающих мастер-классы по диаболо, партнёрингу, хупингу, современному танцу, актёрскому мастерству и жонглированию. Кроме того, запланированы лекции по современному цирку, по эффективным способам тренировок и цирковой режиссуре.
Ранее в Петербурге открылся фестиваль молодых кинематографистов «Белые ночи», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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