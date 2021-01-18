В Москве пройдет онлайн-конференция, посвященная домашнему насилию
Онлайн-конференция, посвященная теме домашнего насилия, пройдет 20 января в Москве.
В России о домашнем насилии говорят независимые фонды, селебрити, правозащитники и сами жертвы, однако в большинстве случаев люди, регулярно подвергающиеся физическим и психологическим издевательствам в семье, боятся обратиться в полицию.
В 2020 году на ситуацию негативно повлияла пандемия и вынужденная самоизоляция. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в мае заявила, что количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, в этот период выросло в 2,5 раза.
Онлайн-конференция #ДОМБЕЗНАСИЛИЯ, посвященная этой теме, организована объединенной редакцией «Москва Медиа». Эксперты обсудят, в том числе вопросы предупреждения и противодействия домашнему насилию: как понять, что вы подвергаетесь домашнему насилию? Сколько женщин гибнет от рук мужей? Часто ли детей бьют дома? Есть ли портрет типичной жертвы и типичного абьюзера? Как должны работать общественные организации в области просвещения и помощи жертвам насилия?
Модераторами конференции выступят телеведущие Леонид Закошанский и Маргарита Грачева, жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года ревнивый муж отрубил кисти рук. Онлайн-конференция пройдет 20 января в 12.00 на сайте m24.ru/violence.
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