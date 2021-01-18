В Москве пройдет онлайн-конференция, посвященная домашнему насилию

Онлайн-конференция, посвященная теме домашнего насилия, пройдет 20 января в Москве.

В России о домашнем насилии говорят независимые фонды, селебрити, правозащитники и сами жертвы, однако в большинстве случаев люди, регулярно подвергающиеся физическим и психологическим издевательствам в семье, боятся обратиться в полицию.

В 2020 году на ситуацию негативно повлияла пандемия и вынужденная самоизоляция. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в мае заявила, что количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, в этот период выросло в 2,5 раза.