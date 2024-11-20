В Москве пройдет конкурс по очистке мандаринов единой полоской

Отмечается, что участникам предстоит не просто очистить главный новогодний фрукт - надо будет сделать это единой полоской.

«Чем длиннее кожура, тем лучше! Самые ловкие попадут в финал, который пройдёт 8 января в парке «Сокольники», - говорится в сообщении.

Ранее в городском парке Железноводска прошёл чемпионат по скоростной чистке мандаринов, участники которого очистили 200 кг цитрусовых, передает ОТР.

