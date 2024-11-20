В Москве пройдет конкурс по очистке мандаринов единой полоской
Конкурс по очистке мандаринов пройдёт с 2 по 7 января в саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово, Парке Горького и парке «Сокольники». Об этом сообщается на сайте проекта «Зима в Москве».
Отмечается, что участникам предстоит не просто очистить главный новогодний фрукт - надо будет сделать это единой полоской.
«Чем длиннее кожура, тем лучше! Самые ловкие попадут в финал, который пройдёт 8 января в парке «Сокольники», - говорится в сообщении.
Ранее в городском парке Железноводска прошёл чемпионат по скоростной чистке мандаринов, участники которого очистили 200 кг цитрусовых, передает ОТР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Балтийском море нашли одинокого дельфина, который разговаривает сам с собой
- «Почём любовь к Родине?» Губерниев высказался о выплатах за вызов в сборную
- Хуснуллин: программу восстановления Донецка планируется принять до конца года
- Курс юаня к рублю достиг рекордных показателей более чем за год
- Хинштейн призвал власти незамедлительно реагировать на фейки в соцсетях
- Эксперт опроверг резкий рост цен на мандарины перед Новым годом
- Худрук «Театра на Трубной» Астрахан назвал отпуск бесполезной тратой времени
- Владимир Машков заочно получил на Украине 10 лет тюрьмы
- Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн
- СМИ: ВСУ впервые использовали ракеты Storm Shadow для удара вглубь России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru