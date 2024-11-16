СМИ: Мандарины в России за год подорожали на 23%
За год мандарины в России подорожали на 23%, передает Telegram-канал Shot.
На сегодняшний день средняя цена килограмма мандаринов составляет 191 рубль. Цены на китайские и марокканские мандарины доходят до 300 рублей за килограмм. В АТОЛ отметили, что ограниченные поставки из Марокко обусловлены санкциями и нестабильной ситуацией в стране-поставщике.
По данным СМИ, в декабре стоимость килограмма мандаринов вырастет еще на 5-6%.
Ранее стало известно, что Россия импортирует две трети мандаринов из Турции и Египта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru