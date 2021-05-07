В Москве пройдет генеральная репетиция Парада Победы

7 мая на Красной площади в Москве пройдет генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы, сообщает РИА Новости.

Кремль будет закрыт для посетителей 7 мая и 9 мая

Мероприятие начнется 10 часов.

В нем будут участвовать пешие парадные расчеты, механизированная колонна военной техники и авиация. Пешая колонна будет состоять из более 12 тысяч военных.

Московский Кремль будет закрыт для посетителей в пятницу 7 мая до 13:00, а также весь день 9 мая.

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ФОТО: пресс-служба Минобороны России
ТЕГИ:МоскваПарад Победы
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