В Москве пройдет генеральная репетиция Парада Победы
7 мая 202101:05
7 мая на Красной площади в Москве пройдет генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы, сообщает РИА Новости.
Мероприятие начнется 10 часов.
В нем будут участвовать пешие парадные расчеты, механизированная колонна военной техники и авиация. Пешая колонна будет состоять из более 12 тысяч военных.
Московский Кремль будет закрыт для посетителей в пятницу 7 мая до 13:00, а также весь день 9 мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru