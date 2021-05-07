Кремль будет закрыт для посетителей 7 мая и 9 мая
Московский Кремль будет закрыт для посетителей в пятницу 7 мая до 13:00, а также весь день 9 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).
В ФСО отметили, что закрытие музейного комплекса в центре столицы обусловлено подготовкой мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая. В ведомстве добавили, что до 14 мая посетители не смогут попасть в Мавзолей Ленина, а также посетить некрополь у Кремлевской стены.
В центре Москвы будет ограничена работа метро и некоторых маршрутов наземного транспорта 7 и 9 мая в связи с генрепетицией парада Победы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+7 639 / сут.
Умерли
112 тыс.+351 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 788 / сут.
- Twitter заблокировал аккаунт, который копировал посты с сайта Трампа
- Глава партии «зеленых» в ФРГ вновь высказалась против «Северного потока - 2»
- С 7 мая Сбербанк повысит ставки по ипотеке
- В ЛНР обвинили Киев в установке 500 мин в Донбассе
- Ученые нашли способ предсказать тяжелую форму коронавируса
- В Мехико пять человек остаются пропавшими без вести после обрушения моста
- Более 847 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
- Чехия с 15 мая откроется для вакцинированных от COVID-19 туристов из ЕС
- Два человека подорвались на бомбе времен ВОВ под Волгоградом
- ООН: Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за 3 млн лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru