Кремль будет закрыт для посетителей 7 мая и 9 мая

Московский Кремль будет закрыт для посетителей в пятницу 7 мая до 13:00, а также весь день 9 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

В ФСО отметили, что закрытие музейного комплекса в центре столицы обусловлено подготовкой мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая. В ведомстве добавили, что до 14 мая посетители не смогут попасть в Мавзолей Ленина, а также посетить некрополь у Кремлевской стены.

В центре Москвы будет ограничена работа метро и некоторых маршрутов наземного транспорта 7 и 9 мая в связи с генрепетицией парада Победы.

