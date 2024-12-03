В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Звезда Рождества»

Худрук фестиваля Владимир Иванович Федосеев отметил, что возлагает на фестиваль огромные надежды и рад, что в таком неспокойном мире есть любовь к музыке.

В свою очередь инициатор фестиваля Юлия Данилова подчеркнула, что фестиваль набирает обороты, а благотворительность может быть праздником.

Так с середины декабря до середины января гостей фестиваля ждут спектакли, мастер-классы, концерты, мультипликационный кинопоказ «Родное Рождество» в Доме кино, благотворительная ярмарка и многое другое.

Организаторами мероприятия выступили православная служба помощи «Милосердие», театральный салон «Сцена 23» и портал «Милосердие.ru». Также его поддержали пианистка Екатерина Мечетина, актеры Алиса Гребенщикова, Ксения и Ирина Алферовы, Александр Михайлов, Алёна Бабенко и другие.



