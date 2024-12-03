В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Звезда Рождества»
В столице 19 декабря откроется благотворительный фестиваль «Звезда Рождества», цель которого поддержать людей, остро нуждающихся в помощи, а также возродить традиции празднования Рождества Христова в отечественной культуре.
Мероприятие пройдет в Соборной палате в Лиховом переулке. Гости услышат уникальный концерт «Ожидание Праздника», музыку Бетховена и Чайковского в исполнении Творческой мастерской Леонида Лундстрема. А закроется фестиваль 22 января 2025 года гала-концертом Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского в МКЗ «Зарядье». За дирижёрский пульт встанет заслуженный артист РФ Денис Лотоев.
Худрук фестиваля Владимир Иванович Федосеев отметил, что возлагает на фестиваль огромные надежды и рад, что в таком неспокойном мире есть любовь к музыке.
В свою очередь инициатор фестиваля Юлия Данилова подчеркнула, что фестиваль набирает обороты, а благотворительность может быть праздником.
Так с середины декабря до середины января гостей фестиваля ждут спектакли, мастер-классы, концерты, мультипликационный кинопоказ «Родное Рождество» в Доме кино, благотворительная ярмарка и многое другое.
Организаторами мероприятия выступили православная служба помощи «Милосердие», театральный салон «Сцена 23» и портал «Милосердие.ru». Также его поддержали пианистка Екатерина Мечетина, актеры Алиса Гребенщикова, Ксения и Ирина Алферовы, Александр Михайлов, Алёна Бабенко и другие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Парламент Абхазии не ратифицировал инвестсоглашение с Россией
- СМИ: Киев официально отказался от альтернативных членству в НАТО гарантий
- Путин предложил сделать обучение детей плаванию госуслугой
- Глава СПЧ призвал перенести Соловецкий камень с Лубянки
- В ВТБ предложили Центробанку интервенции для рубля вместо роста ставки
- СМИ: Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию
- Путин поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР
- СМИ: Инфляция к концу 2024 года поднимется до 9%
- В Ростовской области обломки БПЛА упали на территорию детского сада
- В ВТБ спрогнозировали рост доходностей вкладов до 25% на пике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru