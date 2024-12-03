В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Звезда Рождества»

В столице 19 декабря откроется благотворительный фестиваль «Звезда Рождества», цель которого поддержать людей, остро нуждающихся в помощи, а также возродить традиции празднования Рождества Христова в отечественной культуре.

Мероприятие пройдет в Соборной палате в Лиховом переулке. Гости услышат уникальный концерт «Ожидание Праздника», музыку Бетховена и Чайковского в исполнении Творческой мастерской Леонида Лундстрема. А закроется фестиваль 22 января 2025 года гала-концертом Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского в МКЗ «Зарядье». За дирижёрский пульт встанет заслуженный артист РФ Денис Лотоев.

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Худрук фестиваля Владимир Иванович Федосеев отметил, что возлагает на фестиваль огромные надежды и рад, что в таком неспокойном мире есть любовь к музыке.

В свою очередь инициатор фестиваля Юлия Данилова подчеркнула, что фестиваль набирает обороты, а благотворительность может быть праздником.

Так с середины декабря до середины января гостей фестиваля ждут спектакли, мастер-классы, концерты, мультипликационный кинопоказ «Родное Рождество» в Доме кино, благотворительная ярмарка и многое другое.

Организаторами мероприятия выступили православная служба помощи «Милосердие», театральный салон «Сцена 23» и портал «Милосердие.ru». Также его поддержали пианистка Екатерина Мечетина, актеры Алиса Гребенщикова, Ксения и Ирина Алферовы, Александр Михайлов, Алёна Бабенко и другие.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЯрмаркиБлаготворительность

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