Максим Ликсутов открыл «транспортные» новогодние ели в Москве
В Москве установили «транспортные» новогодние ели, сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мэр Москвы поручил в этом году еще более вдумчиво и красочно подойти к нашей транспортной инфраструктуре, чтобы каждый пассажир почувствовал немного тепла, которое мы стараемся создать в правительстве Москвы для всех жителей», - сказал он.
Как напомнил Лискутов, городская традиция началась в 2019 году с установки «транспортной» елки у театра Олега Табакова. В 2024 году в столице установили пять «транспортных» елок. Впервые она появилась и на Чистопрудном бульваре рядом с театром «Современник». Ликсутов среди прочего выразил признательность директору театра Владимиру Машкову. Актер в свою очередь попросил детей, собравшихся у елки загадать желания прежде, чем повесить свои игрушки на ель.
К 15 декабря для создания особой праздничной атмосферы также украсят трамваи, вагоны и станции метрополитена. Помимо прочего в транспортном комплексе города пройдут праздничные события. К примеру, в конце декабря Деды Морозы устроят флешмоб, поздравив с наступающим Новым годом пассажиров метро, МЦК и МЦД.
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