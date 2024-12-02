Максим Ликсутов открыл «транспортные» новогодние ели в Москве

«Мэр Москвы поручил в этом году еще более вдумчиво и красочно подойти к нашей транспортной инфраструктуре, чтобы каждый пассажир почувствовал немного тепла, которое мы стараемся создать в правительстве Москвы для всех жителей», - сказал он.

Как напомнил Лискутов, городская традиция началась в 2019 году с установки «транспортной» елки у театра Олега Табакова. В 2024 году в столице установили пять «транспортных» елок. Впервые она появилась и на Чистопрудном бульваре рядом с театром «Современник». Ликсутов среди прочего выразил признательность директору театра Владимиру Машкову. Актер в свою очередь попросил детей, собравшихся у елки загадать желания прежде, чем повесить свои игрушки на ель.

К 15 декабря для создания особой праздничной атмосферы также украсят трамваи, вагоны и станции метрополитена. Помимо прочего в транспортном комплексе города пройдут праздничные события. К примеру, в конце декабря Деды Морозы устроят флешмоб, поздравив с наступающим Новым годом пассажиров метро, МЦК и МЦД.

