В Москве проходит первый Всероссийский форум по благоустройству и импортозамещению

В Москве на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» 20-21 октября проводится первый Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России». Его организатором выступила Ассоциация парков России при поддержке Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

Основная цель форума - помочь профессиональному сообществу определить ключевых производителей высококачественной продукции, которые предлагают отечественные решения, найти лучших разработчиков, производителей и проектировщиков в сфере благоустройства.

Среди участников представители профильных министерств и ведомств, девелоперы, дирекции парков, архитектурные бюро и проектные группы.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество охраны природы» и Ассоциацией по развитию городских парков и общественных пространств.