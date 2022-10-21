В Москве проходит первый Всероссийский форум по благоустройству и импортозамещению
Эксперты и представители отрасли обсуждают отечественные решения в области благоустройства современных общественных пространств.
В Москве на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» 20-21 октября проводится первый Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России». Его организатором выступила Ассоциация парков России при поддержке Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Всероссийского общества охраны природы (ВООП).
Основная цель форума - помочь профессиональному сообществу определить ключевых производителей высококачественной продукции, которые предлагают отечественные решения, найти лучших разработчиков, производителей и проектировщиков в сфере благоустройства.
Среди участников представители профильных министерств и ведомств, девелоперы, дирекции парков, архитектурные бюро и проектные группы.
В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество охраны природы» и Ассоциацией по развитию городских парков и общественных пространств.
На этом фоне первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов рассказал о предстоящей работе по популяризации парков, заповедников.
«Большая работа по популяризации парков, садов, заповедников и иных общественных пространств, а также экологической культуры и природоохранной деятельности. Будем обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты», - отметил он.
Важность сотрудничества подчеркнул и председатель Совета Ассоциации парков России Алексей Ретеюм.
«Уже успели обсудить многое, в качестве примера приведу то, что уже имеет конкретную применимость - использование природных видов растений в парках России, то, каким образом мы будем взаимодействовать с производителями посадочного материала», - рассказал он.
Со своей стороны, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова обратила внимание на то, что сегодня идет переориентация рынков, пересмотр цепочек поставок в пользу продукции отечественных производителей, важную роль приобретает стимуляция экологичных закупок.
«В этом году по распоряжению Правительства РФ на законодательном уровне установлена норма, которая дает право субъектам страны закрепить определенную долю таких закупок, по аналогии с закупками инновационной продукции у малого и среднего бизнеса», - добавила она.
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