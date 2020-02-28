В Москве продолжается работа по внедрению цифровых технологий в сфере здравоохранения

Москва продолжает внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что теперь москвички могут прикрепиться к любой городской женской консультации онлайн. Для этого необходимо подать электронное заявление на портале mos.ru. Там нужно войти в раздел «Здоровье», выбрать «Прикрепление к женской консультации» и далее ввести свои персональные данные. Позднее уведомление об успешном прикреплении придет в личный кабинет и на электронную почту.

Ранее сообщалось, что прикрепиться онлайн к женской консультации смогут жительницы Москвы старше 18 лет, имеющие московский полис ОМС.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания 23-й ассамблеи «Здоровая Москва» заявил,что власти столицы существенно увеличат финансирование на строительство и ремонт медицинских учреждений.

