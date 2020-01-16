Собянин рассказал о планах увеличения объемов строительства медучреждений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания 23-й ассамблеи «Здоровая Москва» заявил,что власти столицы существенно увеличат финансирование на строительство и ремонт медицинских учреждений.

Градоначальник отметил, что со следующего года затраты увеличатся в пять-шесть раз. Деньги будут направлены как на строительство новых проектов в сфере медицины, так и реконструкцию почти всех старых поликлиник, построенных несколько десятилетий назад и уже не отвечающих современным требованиям.

Также в ходе выступления Собянин отметил, что за последние десять лет средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на пять лет. Этому способствовали снижение числа ДТП со смертельным исходом и благоустройство городского пространства.

Мэр добавил, что Москва сейчас находится на втором месте снизу по смертности на дорогах. Этого удалось достичь и за счет камер видеофиксации, которые дисциплинируют водителей.

