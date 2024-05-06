Сергей Собянин рассказал о возрождении судостроительной отрасли в Москве

По его словам, подобный интерес говорит о востребованности программы развития регулярного речного судоходства, в связи с этим московские власти приняли решение о строительстве в столице специального завода.

Градоначальник отметил, что на новой верфи в Нагатинском Затоне на Судостроительной улице будут в год выпускать до 20 экологически чистых электрических судов.

«Завод должен заработать до конца этого года,... обеспечив потребность в регулярных судах на Москве-реке, а в дальнейшем постепенно заместить вообще все суда на Москве-реке», — указал Собянин.

Также мэр Москвы выразил надежду, что продукция новой верфи также будет востребована и в других регионах страны.

Ранее Собянин заявил, что на линии МЦД вышел поезд нового поколения «Иволга 4.0», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».