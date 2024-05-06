Сергей Собянин рассказал о возрождении судостроительной отрасли в Москве
Электрические речные суда в Москве стали пользоваться ажиотажным спросом со стороны москвичей и туристов. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, подобный интерес говорит о востребованности программы развития регулярного речного судоходства, в связи с этим московские власти приняли решение о строительстве в столице специального завода.
Градоначальник отметил, что на новой верфи в Нагатинском Затоне на Судостроительной улице будут в год выпускать до 20 экологически чистых электрических судов.
«Завод должен заработать до конца этого года,... обеспечив потребность в регулярных судах на Москве-реке, а в дальнейшем постепенно заместить вообще все суда на Москве-реке», — указал Собянин.
Также мэр Москвы выразил надежду, что продукция новой верфи также будет востребована и в других регионах страны.
Ранее Собянин заявил, что на линии МЦД вышел поезд нового поколения «Иволга 4.0», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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