В Москве продолжает действовать «оранжевый» уровень опасности из-за жары
В Москве третьи сутки подряд объявляется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.
Днем ожидается 30...33 градусов. Это связано с влиянием антициклона. Согласно прогнозу, в Подмосковье ожидается 34 градусов. Ранее в московском главке МЧС предупредили о сильной жаре со среды по субботу.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что для москвичей 5 и 6 августа станут одними из самых жарких дней в истории столицы.
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