В Москве продолжает действовать «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В Москве третьи сутки подряд объявляется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.

Метеоролог предупредил о похолодании и осадках в Москве

Днем ожидается 30...33 градусов. Это связано с влиянием антициклона. Согласно прогнозу, в Подмосковье ожидается 34 градусов. Ранее в московском главке МЧС предупредили о сильной жаре со среды по субботу.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что для москвичей 5 и 6 августа станут одними из самых жарких дней в истории столицы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В МосквеЖара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры