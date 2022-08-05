В Москве продолжает действовать «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Днем ожидается 30...33 градусов. Это связано с влиянием антициклона. Согласно прогнозу, в Подмосковье ожидается 34 градусов. Ранее в московском главке МЧС предупредили о сильной жаре со среды по субботу.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что для москвичей 5 и 6 августа станут одними из самых жарких дней в истории столицы.

