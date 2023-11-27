В Москве продлили штормовое предупреждение
В Москве продлили штормовое предупреждение до 13 часов понедельника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Так, в столице продолжаются сильный снег и ледяной дождь. Вильфанд назвал это «опасным явлением».
Он пояснил, что ледяной дождь возникает в случае плюсовой температуре на высоте до полутора тысячи метров, где снег тает, и, попадая в более низкие слои атмосферы, капли воды быстро замерзают.
Ранее утром губернатор Подмосковья Андрей Воробеьв заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru