В Москве продлили штормовое предупреждение

Так, в столице продолжаются сильный снег и ледяной дождь. Вильфанд назвал это «опасным явлением».

Он пояснил, что ледяной дождь возникает в случае плюсовой температуре на высоте до полутора тысячи метров, где снег тает, и, попадая в более низкие слои атмосферы, капли воды быстро замерзают.

Ранее утром губернатор Подмосковья Андрей Воробеьв заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

