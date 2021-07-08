В Москве продлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до четверга из-за прогнозируемой температуры выше +30 градусов.

Как отмечает «Интерфакс», «оранжевый» уровень подразумевает возможность стихийных бедствий и ущерба.

Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы в эфире НСН рассказала о правилах, которых должны придерживаться в жаркую погоду люди старшего возраста.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В Москве
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