Названы города Подмосковья, в которые придёт аномальная жара

Над Европейской частью России господствует блокирующий антициклон, который создал условия экстремальной жары в столичном регионе, а также в Тульской, Калужской и других соседних областях. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал жителям Подмосковья о погоде на ближайшие дни, а также сообщил о том, в каких городах Московской области будет аномально жарко. По его словам, наибольшие температурные показатели могут быть зафиксированы в Можайске, Клину, Кашире, Коломне и Наро-Фоминске, сообщает «Радио 1».

«В ближайшие пару дней на западе и северо-западе Подмосковья температура будет выше, чем, например, на востоке региона. Однако к концу недели расстановка сил изменится. В восточной части температура окажется на градус-полтора выше диаметрально противоположного направления. Но в целом разброс температур в Московской области окажется незначительным», – заявил специалист.