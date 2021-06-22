Названы города Подмосковья, в которые придёт аномальная жара
Над Европейской частью России господствует блокирующий антициклон, который создал условия экстремальной жары в столичном регионе, а также в Тульской, Калужской и других соседних областях. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал жителям Подмосковья о погоде на ближайшие дни, а также сообщил о том, в каких городах Московской области будет аномально жарко. По его словам, наибольшие температурные показатели могут быть зафиксированы в Можайске, Клину, Кашире, Коломне и Наро-Фоминске, сообщает «Радио 1».
«В ближайшие пару дней на западе и северо-западе Подмосковья температура будет выше, чем, например, на востоке региона. Однако к концу недели расстановка сил изменится. В восточной части температура окажется на градус-полтора выше диаметрально противоположного направления. Но в целом разброс температур в Московской области окажется незначительным», – заявил специалист.
Между тем, в Москве побит температурный рекорд для 22 июня. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сегодня столбики термометров в столице дотянулись до отметки +33,7 градуса. Предыдущий рекорд фиксировался в 1917 году. Тогда температура составила +31,8 градуса. При этом, Роман Вильфанд отметил, что нельзя исключать температурного рекорда и для 23 июня. По прогнозам синоптиков, аномальная жара в столичном регионе пойдёт на спад только в середине следующей недели. К среде столбики термометров опустятся до отметки +25 градусов.
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