Ракова прокомментировала предложение сделать вакцинацию в России обязательной
8 марта 202111:13
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала возможность принудительной вакцинации в России. Об этом пишет RT.
По словам заммэра, она бы «сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была». Она подчеркнула, что речь идет не о всех вакцинах.
Ракова пояснила, что вакцинация от некоторых заболеваний принципиальна, особенно для детей, поэтому массовое использование вакцин в таких случаях очень важно из-за высоких рисков.
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8 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru