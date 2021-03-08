Ракова прокомментировала предложение сделать вакцинацию в России обязательной

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала возможность принудительной вакцинации в России. Об этом пишет RT.

По словам заммэра, она бы «сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была». Она подчеркнула, что речь идет не о всех вакцинах.