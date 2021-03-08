Ракова назвала число москвичей, потерявших работу во время пандемии COVID-19

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что во время пандемии серьёзно пострадал столичный рынок труда, особенно в сфере услуг.

По её словам, в ходе пандемии безработица в Москве достигала 3%, сейчас же - 0,8-0,9%. Ракова добавила, что в этот период в службу занятости по вопросам трудоустройства обратились около 300 тысяч жителей столицы, нашли работу 188 тысяч москвичей.

Ранее заммэра заявила, что вакцинация от коронавируса не должна становиться обязательной, сообщает Ura.ru. Она добавила, что есть заболевания, прививку от которых должны делать все граждане.