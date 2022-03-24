В Москве приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей 27 марта

Госавтоинспекция Москвы приостановит выдачу водительских удостоверений в своих подразделениях 27 марта из-за технических работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД столицы.

В ГИБДД сообщили, где будут искать нетрезвых водителей

«В связи с проведением 27 марта технических работ на информационных ресурсах МВД России предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы будет приостановлено», — рассказали в ведомстве.

Граждане, записавшиеся на прием 27 марта, смогут получить государственные услуги в электронном виде или в порядке живой очереди в последующие рабочие дни.

Не связанные с работой информационной системы административные процедуры будут выполнять в обычном режиме.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваГИБДД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры