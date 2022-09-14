В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию машин

«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Специалисты проводят работы по устранению неполадок.

В ГИБДД подчеркнули, что не связанные с работой информационной системы административные процедуры будут выполняться в обычном режиме.

