В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию машин
Выдачу водительских прав и регистрацию машин в Москве приостановили из-за технического сбоя. Об этом сообщает ГИБДД столицы.
«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Специалисты проводят работы по устранению неполадок.
В ГИБДД подчеркнули, что не связанные с работой информационной системы административные процедуры будут выполняться в обычном режиме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru